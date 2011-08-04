〔美国股市〕ADR受欧元区担忧拖累全面暴跌,意大利ADR急挫

路透纽约8月4日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四全面急挫,受累于美国股市暴跌.欧元区债务危机持续引发ADR市场出现大规模抛售.

纽约梅陇银行ADR指数.BKADR急挫6.17%,至126.57点.标准普尔500指数.SPX深跌4.8%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR暴跌6.35%,报115.08点,表现不及亚洲和拉美ADR指数.

美国股市周四暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在此之後股市回调成定局.[.NCN]

欧洲股市周四大跌,关键蓝筹股指数下跌至两年低位,因投资者担心全球经济增长迟滞及意大利债务问题,全线抛售股票.

纽约上市的Telecom Italia (TI.N)急跌8.3%,报11.03美元.受国际投资者青睐的西班牙国际银行STD.N大幅回落8.8%,至8.80美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收跌5.69%,至127.52点.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA深跌6.28%,至357.58点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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