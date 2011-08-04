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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 06:46 BJT

****澳新经济指标预测--8月5日-8月12日****

路透8月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月1日当周------------------------------

8月5日(五)

澳洲央行季度货币政策声明.

------------------------------------8月8日当周------------------------------

8月8日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 7月 -- +4.2%

报纸招聘广告(较前月) -- -4.9%

8月9日(二)

0130 澳洲房屋融资 6月 -- +4.4%

8月10日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -8.3%

8月11日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 7月 -- 增加2.34

全职就业人数(万人) -- 增加5.9

就业参与率 -- 65.6%

失业率 -- 4.9%

8月12日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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