〔韩国经济〕IMF敦促韩国升息以遏制通胀压力,并允许韩元升值(更新版)

(新增细节)

* IMF呼吁韩国收紧货币政策

* IMF官员称,利率应当升至4%左右

* IMF估计韩元被低估约10%

路透华盛顿8月4日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促韩国将利率调升至4%左右,以遏制不断上升的通胀压力,并允许韩元升值.

IMF赴韩国代表团团长Subir Lall称,韩国经济已经从2009年的全球经济滑坡中复苏,现在正处于强劲内需引领下的扩张阶段,这意味着货币政策应适当收紧.

"现阶段收紧货币政策是适宜举措,但我们认为未来需采取更加果断的紧缩措施,因为经济面临通胀压力."Lall在讨论IMF对韩国经济状况年度视察的电话会议中表示.

"为了击退通胀压力并稳定通胀预期,需要继续升息."他补充道.

韩国央行将于8月11日举行议息会议.该央行已经宣布多项对抗通胀的措施,包括物价管控和加强价格监督,但这些措施尚未发挥实质效果.其在7月会议上维持指标在3.25%不变.

虽然Lall不愿详述希望韩国下次升息的时间和幅度,称这应当由韩国当局来决定,但他表示利率需"最终至少达到4%的中性水平".

他指出,若经济增长在较长时期内仍高于潜力水平,且物价依然偏高,那麽可能需要将利率上调至略高于4%的水准.

IMF维持其对韩国今年经济增长率的预估在4.5%,高于其估计该国的潜力增长水平4%,并预计明年增长率将略降至4.2%.

Lall称,现在断言发达经济体正在进入二次衰退,进而影响韩国经济增长前景尚为时过早.

"若全球经济要经历长时间的下滑,那肯定会影响到韩国的经济前景.但现阶段我们认为这只是一种风险因素,并非基本前景展望,而我们的基本展望是未来经济将强劲增长."他补充道.

IMF还表示,韩元升值将有助于抑制进口价格上涨向消费物价的传导.其指出,IMF估计韩元KRW=被低估10%左右.

"鉴于韩国目前经济复苏与扩张的力度,以及金融系统的强健程度,我们认为可以容忍汇市出现更大的波动,对市场波动的干预力度也可以更小一些."Lall说.

IMF称,考虑到全球经济前景面临的风险与家庭负债较高的状况,韩国当局青睐以"谨慎的方式"收紧货币政策.

该机构表示,韩国物价压力料将维持在高位,2011年平均通胀率料为4.3%,高于韩国央行2-4%的目标区间,但在2012年料回落至3.6%.

不过8月1日出炉的政府数据显示,韩国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期大涨4.7%,仍顽固地高于4%的央行目标区间上限.(完)