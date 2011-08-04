〔韩国经济〕IMF敦促韩国升息以遏制通胀压力,并允许韩元升值(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* IMF呼吁韩国收紧货币政策
* IMF官员称,利率应当升至4%左右
* IMF估计韩元被低估约10%
路透华盛顿8月4日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促韩国将利率调升至4%左右,以遏制不断上升的通胀压力,并允许韩元升值.
IMF赴韩国代表团团长Subir Lall称,韩国经济已经从2009年的全球经济滑坡中复苏,现在正处于强劲内需引领下的扩张阶段,这意味着货币政策应适当收紧.
"现阶段收紧货币政策是适宜举措,但我们认为未来需采取更加果断的紧缩措施,因为经济面临通胀压力."Lall在讨论IMF对韩国经济状况年度视察的电话会议中表示.
"为了击退通胀压力并稳定通胀预期,需要继续升息."他补充道.
韩国央行将于8月11日举行议息会议.该央行已经宣布多项对抗通胀的措施,包括物价管控和加强价格监督,但这些措施尚未发挥实质效果.其在7月会议上维持指标在3.25%不变.
虽然Lall不愿详述希望韩国下次升息的时间和幅度,称这应当由韩国当局来决定,但他表示利率需"最终至少达到4%的中性水平".
他指出,若经济增长在较长时期内仍高于潜力水平,且物价依然偏高,那麽可能需要将利率上调至略高于4%的水准.
IMF维持其对韩国今年经济增长率的预估在4.5%,高于其估计该国的潜力增长水平4%,并预计明年增长率将略降至4.2%.
Lall称,现在断言发达经济体正在进入二次衰退,进而影响韩国经济增长前景尚为时过早.
"若全球经济要经历长时间的下滑,那肯定会影响到韩国的经济前景.但现阶段我们认为这只是一种风险因素,并非基本前景展望,而我们的基本展望是未来经济将强劲增长."他补充道.
IMF还表示,韩元升值将有助于抑制进口价格上涨向消费物价的传导.其指出,IMF估计韩元KRW=被低估10%左右.
"鉴于韩国目前经济复苏与扩张的力度,以及金融系统的强健程度,我们认为可以容忍汇市出现更大的波动,对市场波动的干预力度也可以更小一些."Lall说.
IMF称,考虑到全球经济前景面临的风险与家庭负债较高的状况,韩国当局青睐以"谨慎的方式"收紧货币政策.
该机构表示,韩国物价压力料将维持在高位,2011年平均通胀率料为4.3%,高于韩国央行2-4%的目标区间,但在2012年料回落至3.6%.
不过8月1日出炉的政府数据显示,韩国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期大涨4.7%,仍顽固地高于4%的央行目标区间上限.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。