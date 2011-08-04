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宏观经济 | 2011年 8月 5日 星期五 06:25 BJT

《美国重要政经日程》--8月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布7月非农就业报告.

1900 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布美国6月消费者信贷数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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