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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 08:04 BJT

〔日本数据〕7月底外汇储备升至1.15兆美元--财务省

路透东京8月5日电---日本财务省周五公布,截至7月底外汇储备升至1.15兆(万亿)美元,再创纪录新高.

下表为日本官方外汇储备数据,单位为10亿美元:

7月底 6月底 5月底 上年同期

总储 1,150.877 1,137.809 1,139.524 1,063.513

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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