《美国经济焦点》初请失业金和零售销售数据向好,支持经济复苏希望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 上周初请失业金人数减少1,000人
* 四周均值降至4月中以来最低
* 大幅度促销活动推动7月零售销售
路透华盛顿8月4日电---美国上周初请失业金人数保持稳定,大力度的打折促销推高了7月的零售商销售,低迷的经济显露复苏迹象.
劳工部周四称,上周初请失业金人数小幅减少1,000人至40万人.分析师原预期会增至40.5万人.该数据表明失业压力减轻,过去两个月来就业一直承压.
纽约TD Securities宏观策略师Millan Mulraine说道:"不过经济疲势似乎将延深到第三季,就业问题至关重要."
"较之前几周相比就业减少的速度已放缓,这非常重要,因对未来的信心有积极影响."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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