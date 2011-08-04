《美国经济焦点》初请失业金和零售销售数据向好,支持经济复苏希望

* 上周初请失业金人数减少1,000人

* 四周均值降至4月中以来最低

* 大幅度促销活动推动7月零售销售

路透华盛顿8月4日电---美国上周初请失业金人数保持稳定,大力度的打折促销推高了7月的零售商销售,低迷的经济显露复苏迹象.

劳工部周四称,上周初请失业金人数小幅减少1,000人至40万人.分析师原预期会增至40.5万人.该数据表明失业压力减轻,过去两个月来就业一直承压.

纽约TD Securities宏观策略师Millan Mulraine说道:"不过经济疲势似乎将延深到第三季,就业问题至关重要."