〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数续升,关注周末中国强台风

路透伦敦8月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二日上涨,受助于销往中国的铁矿石温和增加,尽管船只供应增加继续令船运市场承压.

经纪商表示,他们正关注预计将在本周末侵袭中国部分地区的强台风.

波罗的海乾散货运价指数涨0.63%或8点,至1,268点,该指数在温和上涨前,曾连跌18日.该指数在最近几周中走势不定,今年来已下跌超过25%,并在本周稍早触及逾三个月低点.

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台风梅花周日料席卷上海,以及包括港口城市宁波在内的东部至南部沿海一带.当局已为此制定好了应急方案,如有必要将关闭港口.

"如果台风梅花的登陆地接近港口,港口就可能遭遇损失,"干散货运咨询机构Commodore Research的常务董事Jeffrey Landsberg表示,"包括台州、温州、舟山、宁波和上海在内几座港口的沿海贸易亦非常可能会受到影响."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬1.8%,平均获利小幅升至10,075美元,为一周内首次站上10,000美元关口.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.41%,该型船舶平均获利为11,772美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"夏天淡季仍在继续,(巴拿马型)船运活动有限且低迷,"经纪商Fearnleys称,"未来一到两周的船运活动料仍疲弱."(完)