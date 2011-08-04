全球外汇市场8月5日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月4日(四)
2350 - 日本7月外汇储备数据.
8月5日(五)
-- 日本经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开新闻发布会.
0500 - 日本6月领先指标和同时指标.
0645 - 法国6月贸易收支和进出口数据.
0715 - 瑞士7月消费者物价指数(CPI).
0800 - 意大利第二季国内生产总值(GDP)初值和6月工业生产数据.
0830 - 英国7月生产者物价指数(PPI).
1000 - 德国6月总工业生产数据.
1230 - 美国劳工部发布7月非农就业报告.
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)发布7月29日当周经济领先指标.
1900 - 美国6月消费者信贷.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 高琦;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。