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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 06:34 BJT

全球外汇市场8月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月4日(四)

2350 - 日本7月外汇储备数据.

8月5日(五)

-- 日本经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开新闻发布会.

0500 - 日本6月领先指标和同时指标.

0645 - 法国6月贸易收支和进出口数据.

0715 - 瑞士7月消费者物价指数(CPI).

0800 - 意大利第二季国内生产总值(GDP)初值和6月工业生产数据.

0830 - 英国7月生产者物价指数(PPI).

1000 - 德国6月总工业生产数据.

1230 - 美国劳工部发布7月非农就业报告.

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)发布7月29日当周经济领先指标.

1900 - 美国6月消费者信贷.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

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