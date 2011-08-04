《欧洲政经焦点》决策者匆匆提出遏制危机新举,但根本无法稳定市场

* ECB再次向银行业提供融资帮助,恢复债券购买

* 但市场不为所动,并推动意大利公债收益率再攀新高

* 欧盟(EU)执委会主席巴罗索敦促扩大援助基金,德国反对

* 西班牙标售33亿欧元的短期公债,收益率上扬

路透法兰克福8月4日电---欧洲决策者们周四试图采取更进一步的强力手段来遏制欧元区债务危机,但金融市场丝毫不为之所动.

欧洲央行(ECB)在停止上一轮购债活动四个月後,此次再度恢复购买政府公债的行为,并宣布将面向流动性紧张的银行提供新的较长期融资.但在声明发布後不久,意大利和西班牙公债收益率继续攀升,逼向危险的高位,市场看来根本不买账.

欧盟执委会敦促度假中的欧元区领导人们能够采取一些行动,比如迅速扩大金融援助基金的规模,但这个提议立刻遭到德国与荷兰的反对.

ECB总裁特里谢宣称,央行备受争议的公债购买行动继3月份暂停後,目前再度推出,以稳定市场."市场会看到我们的作为."他在新闻发布会上表示.