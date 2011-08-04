〔东京汇市〕欧元与风险资产重挫,因投资者对衰退的忧虑升温

2229GMT---不断升温的衰退担忧促使投资者逃离股票、石油、铜和商品货币等高风险资产,躲进安全的现金资产和美国公债.

欧元/美元EUR=在亚洲交易时段跌至三周低点1.4099美元.澳元和新西兰元则大跌超过3%.新西兰元NZD=D4受创最终,在一天之内下跌3.5美分至0.8318美元.澳元AUD=D4则处于1.0459美元的六周低点.

VIX指数飙升至一年高位35.41,因美股面临两年来最严重的跌势.

尽管日本央行祭出干预措施打压本币,寻求避险的投资者仍将美元/日圆JPY=的涨势压制在80.24日圆.美元最新报79.13.美元指数.DXY大涨1.62%至75.24.

美国公债收益率(殖利率)重跌,两年期公债收益率降至纪录低位,而较长期品种收益率亦触及近10个月低位.

市场谨慎以待美国政府公布备受关注的7月非农就业报告.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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