白宫称拜登将访问中国、日本和蒙古

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月4日电---美国白宫周四称，副总统拜登将在本月晚些时候访华，旨在巩固中美关系，拜登此行还将访问日本和蒙古。
拜登办公室在声明中称：“应中国国家副主席习近平的邀请，拜登将对中国进行访问，这是中国国家主席胡锦涛今年初访美时双方宣布的副主席（副总统）互访中的首次行程。”
声明称，拜登此行将与胡锦涛、习近平和中国国务院总理温家宝进行会谈，讨论“涉及中美双边、地区和全球的广泛议题”。美国国会近日达成提高美债上限和削减支出的协议，中国此前对美国债务谈判表示担忧，因为中国是美国最大的债权国。
拜登在蒙古将强调美国对该国“民主发展”的支持，在日本也将表达对其支持。
拜登将于8月16日从美国启程，此行为期约10天左右。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。