上海及邻近省份将迎来强烈台风

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月4日电---本周末将有强烈台风登陆上海和浙江，当地政府制定了应急措施，打算必要时关闭港口，疏散沿海地区附近居民。
据Tropical Storm Risk(www.tropicalstormrisk.com)预测，台风“梅花”周日将以时速180公里的速度登陆上海，以及包括宁波在内的东部沿海地区及其南部地区。
据新华社周四报导，中国政府向轮船和渔船发布了黄色预警，并称“梅花”台风将成为中国近年来遭遇的威力最强的台风。
上海民政部门和一些省份也都密切关注台风形势，准备及时实施救援。
据中国中央政府网站，部分省市正在积极准备疏散沿海地区人员。
浙江气象部门预测，“梅花”台风可能于周六登陆浙江省东部，造成严重损失。（完）
--编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。