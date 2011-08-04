〔中国税制〕今年起对西部鼓励类产业减按15%徵收企业所得税,为期10年--财政部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月5日电---中国财政部、海关总署和国家税务总局日前联合下发通知,称为进一步支持西部大开发,今年起对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率徵收企业所得税,有效期10年.
此外,对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口的自用设备,在政策规定范围内免征关税.
减免企业所得税的企业范围由《西部地区鼓励类产业目录》确定,将另行发布.
西部地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陜西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区.
此外,湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州，可以比照西部地区的税收政策执行.
(完)
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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