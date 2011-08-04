〔纽约汇市〕日圆因日本央行干预汇市大跌,但干预行动影响料不会持久(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 日本央行卖出1万亿(兆)日圆,以压低日圆汇率

* 分析师预计具避险功能的日圆和瑞郎将维持强劲

* 欧洲央行表示,将买入葡萄牙和爱尔兰公债

路透纽约8月4日电---日圆周四大跌,此前日本当局干预汇市遏制日圆强势以支撑日本出口导向型经济,但分析师预计,鉴于对全球经济的普遍忧虑,干预行动的影响不会持久.

日本官方卖出日圆使美元/日圆在EBS交易平台上大涨约4%,升至80.25日圆的当日高位,远离周一触及的76.29日圆低位.周三瑞士央行意外降息以抑制瑞郎大幅升值.

但在纽约汇市交易时段,日圆削减部分跌幅,瑞郎上涨,由于投资者担心全球经济复苏正在失去动能,因此他们对避险资产的旺盛需求持续存在.

"我们的股市、债市和汇市指标显示大量中长期投资大户在相应的资产市场寻求避险,不仅仅是投机活动推高了瑞郎和日圆,这暗示风险偏好大大减弱."纽约梅隆银行驻波士顿全球外汇策略董事总经理Samarjit Shankar称.

美元/日圆JPY=尾盘报79.08日圆,当日涨2.7%.欧元/日圆EURJPY=上涨1.1%,报111.52日圆.

日本抛售1万亿日圆(合126亿美元).日本财务大臣野田佳彦表示行动为单方面,且曾就干预同其他国家进行沟通.[ID:nCN1875005]在亚洲和伦敦汇市交易时段的干预行动使日圆/美元跌至三周低点.

为了支持压低日圆的行动,日本央行通过增加资产购买规模来放宽货币政策.

此次日抛售日圆的干预行动为3月18日以来首次,当时日圆兑美元飙涨至历史高位,引发日本央行和其他央行的联合干预.

但德国商业银行分析师Lutz Karpowitz称,日本和瑞士当局使本币贬值的行动不太可能导致汇率趋势逆转.

"对于希望在10国集团(G10)内寻求避险的投资者来说很难找到任何替代品,"Karpowitz在研究报告中称,"这一事实可能将防止美元/日圆更大幅度的反弹,最後可能将看到美元/日圆呈横盘走势."

欧元/美元EUR=EBS尾盘跌1.6%,报1.4101美元,在EBS交易平台上一度触及两周低位1.4098美元.

交易商注意到在1.4100美元区域下方有更多自动卖单,如果跌破该区域,可能为挫至1.4068左右的7月19日低位铺路.

欧洲央行维持利率在1.5%不变後表示,将拓宽流动性操作,并通过买入葡萄牙和爱尔兰公债来恢复购债计划.

但意大利公债较可比德债收益率差升至欧元面世後的高位,因有迹象显示,欧洲央行没有计划很快买入意大利和西班牙公债.

欧洲央行还承认,过去几个月欧元区经济增长放慢.

"今天声明的主要含义是欧洲央行进一步紧缩政策的前景较为有限,这应打压欧元,"富国银行驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov称.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4106 1.4325 -1.53 +5.45 1.3377

美元/日圆 JPY= 79.06 77.04 +2.62 -2.58 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 111.61 110.34 +1.15 +2.74 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7647 0.7693 -0.60 -18.08 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6266 1.6431 -1.00 +4.28 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9806 0.9616 +1.98 -1.62 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0466 1.0764 -2.77 +2.58 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0786 1.1025 -2.17 -13.63 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8669 0.8717 -0.55 +1.13 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8356 0.8641 -3.30 +7.25 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.5218 5.3599 +3.02 -5.15 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7947 7.6786 +1.51 +0.07 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5459 6.3375 +3.29 -2.44 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2392 9.0790 +1.76 +2.88 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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