〔货币市场〕欧洲央行向银行提供融资,打压银行间拆放款利率大跌

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月4日电---隔夜利率周四下跌而欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货上涨,此前欧洲央行(ECB)承诺将为欧元区银行系统提供新的流动性支持,帮助缓解金融市场持续加大的压力.
分析师称,央行决定为银行提供一次性六个月融资,并将三个月资金标售操作至少延长到年底,这应能缓解压力,并在更长时期内维持货币市场的低利率.
欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)全线下跌,Eonia远期产品SMKR11下滑,因预期将有新一波长期流动性进入市场.
一个月EoniaEUREON1M=降8个基点至1.09%,三个月EoniaEUREON3M=从ECB总裁特里谢宣布措施前的1.18%跌至1.076%.
分析师称,新的六个月资金标售料吸引欧元区银行的强烈需求,这些渴求资金的银行被排斥在无担保借款市场之外.
稍早,面对货币市场压力升高的状况,银行获取美元融资的成本增大.三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连升第八日,触及两个月高位0.26939%.
不过分析师表示,ECB对银行业的支持或能鼓励美国机构与欧洲银行进行交易,并在一定程度上减轻压力.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
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