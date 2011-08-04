〔货币市场〕欧洲央行向银行提供融资,打压银行间拆放款利率大跌

路透伦敦8月4日电---隔夜利率周四下跌而欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货上涨,此前欧洲央行(ECB)承诺将为欧元区银行系统提供新的流动性支持,帮助缓解金融市场持续加大的压力.

分析师称,央行决定为银行提供一次性六个月融资,并将三个月资金标售操作至少延长到年底,这应能缓解压力,并在更长时期内维持货币市场的低利率.

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)全线下跌,Eonia远期产品SMKR11下滑,因预期将有新一波长期流动性进入市场.

一个月EoniaEUREON1M=降8个基点至1.09%,三个月EoniaEUREON3M=从ECB总裁特里谢宣布措施前的1.18%跌至1.076%.

分析师称,新的六个月资金标售料吸引欧元区银行的强烈需求,这些渴求资金的银行被排斥在无担保借款市场之外.

稍早,面对货币市场压力升高的状况,银行获取美元融资的成本增大.三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连升第八日,触及两个月高位0.26939%.

不过分析师表示,ECB对银行业的支持或能鼓励美国机构与欧洲银行进行交易,并在一定程度上减轻压力.(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>