《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 90.79 -9.08 -9.09 5263364
搜狐 (SOHU.O) 73.29 -6.23 -7.83 1985793
网易 (NTES.O) 43.90 -3.37 -7.13 1625888
百度 (BIDU.O) 143.92 -8.51 -5.58 9643571
亚信科技 ASIA.O 12.91 -1.29 -9.08 1658412
侨兴环球电话 XING.O 1.04 -0.13 -11.11 607962
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.58 -0.58 -4.77 6289050
联电 (UMC.N) 2.09 -0.16 -7.11 1193594
日月光 (ASX.N) 4.93 -0.28 -5.37 598617
矽品精密 (SPIL.O) 4.55 -0.25 -5.21 2651253
和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.10 -8.77 562171
友达 (AUO.N) 5.02 -0.50 -9.06 625730
中华电信 (CHT.N) 34.51 -0.26 -0.75 357796
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.14 -0.72 -2.33 1830405
香港
中华网 CHINA.O 1.42 -0.20 -12.35 436994
中国移动 (CHL.N) 48.17 -0.59 -1.21 1039792
中国联通 (CHU.N) 19.33 -0.56 -2.82 970428
中国电信 (CHA.N) 60.50 -3.13 -4.92 62911
中芯国际 (SMI.N) 2.76 -0.10 -3.50 97768
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.18 -0.13 -3.02 4112
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。