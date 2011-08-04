版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 07:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 90.79 -9.08 -9.09 5263364

搜狐 (SOHU.O) 73.29 -6.23 -7.83 1985793

网易 (NTES.O) 43.90 -3.37 -7.13 1625888

百度 (BIDU.O) 143.92 -8.51 -5.58 9643571

亚信科技 ASIA.O 12.91 -1.29 -9.08 1658412

侨兴环球电话 XING.O 1.04 -0.13 -11.11 607962

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.58 -0.58 -4.77 6289050

联电 (UMC.N) 2.09 -0.16 -7.11 1193594

日月光 (ASX.N) 4.93 -0.28 -5.37 598617

矽品精密 (SPIL.O) 4.55 -0.25 -5.21 2651253

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.10 -8.77 562171

友达 (AUO.N) 5.02 -0.50 -9.06 625730

中华电信 (CHT.N) 34.51 -0.26 -0.75 357796

台湾国际航电 (GRMN.O) 30.14 -0.72 -2.33 1830405

香港

中华网 CHINA.O 1.42 -0.20 -12.35 436994

中国移动 (CHL.N) 48.17 -0.59 -1.21 1039792

中国联通 (CHU.N) 19.33 -0.56 -2.82 970428

中国电信 (CHA.N) 60.50 -3.13 -4.92 62911

中芯国际 (SMI.N) 2.76 -0.10 -3.50 97768

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.18 -0.13 -3.02 4112

(完)

--整理 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐