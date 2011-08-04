〔纽约期市〕ICE期棉温和收升,受销售强劲和正面技术指标支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月4日电---棉花期货周四温和收高,未受其他大宗商品价格下跌影响,因出口和美国连锁店销售上升,以及强劲的技术面指标均扶助期棉涨势.
美国得克萨斯州和其他棉花产区遭遇旱情,以及其他国家供应过剩,令棉花的供应前景尚不明朗.
不过短期技术讯号表明,美国期棉守住支撑位後,料有一波上升走势.独立经纪商Glen Arnold预计下一目标位是1.1350美元.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收升0.76美分或0.73%,至每磅1.0492美元.该合约成交量为8,070口.
汤森路透数据显示,周四初步总成交量为11,382口,较30日均值低约23%.
ICE数据显示,周三的成交量为10,144口.截至8月3日的未平仓合约降至143,866口.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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