朝鲜任裁军会议轮值主席国遭抗议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦8月4日电---朝鲜(北韩)周四首次担任联合国裁军会议轮值主席国，招致多方抗议。
加拿大未出席此次裁军会议，表示抵制由一个“核扩散国家”担任主席国。裁军会议共65个成员国，轮流出任大会主席。
非营利组织“联合国监督组织”(U.N. Watch)负责人纽尔(Hillel Neuer)在声明中称：“允许一个无法无天的国家来主持国际武器管控，实在是大错特错。”
“朝鲜政权冷酷无情，威胁邻国，国内民众饥饿潦倒，不能给它机会来主导一个倡导和平的世界机构。”
朝鲜常驻联合国代表宋世平(So Se Pyong)主持此次裁军会议，韩国和美国均派代表出席。
人权组织周二在联合国日内瓦总部外举行抗议，展示据称反映朝鲜监狱状况的画作。
反朝鲜活动人士也对朝鲜此次担任主席国表示愤慨。(完)
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。