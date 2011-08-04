〔中港个股〕工行将斥资约6亿美元收购阿根廷标准银行等三公司各80%股份

路透上海8月5日电---全球市值最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周五公告称,将以6亿美元(约合人民币38.63亿元)作为对价收购阿根廷标准银行(Standard Bank Argentina S.A.)等三家公司各80%股权.

工行公告称,已与卖方标准银行伦敦控股有限公司,以及W-S控股公司等就购买股份事宜签订协议备忘录.工行持有标银伦敦母公司标准银行集团约20%的权益.

三家目标公司分别是全功能银行--阿根廷标准银行,基金管理公司Standard Investments,的商业服务提

供商Inversora Diagonal.交易完成後,工行将持有三家目标公司各80%的股权,标银伦敦则持有剩馀各20%的股权.

此外,工行与标银伦敦还计划适时对阿根廷标准银行按各自持股比例以申购股份的方式共同注资1亿美元.(完)