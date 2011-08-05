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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月5日-8月12日****

路透8月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月1日当周-------------------------------

8月5日(五)

1100 加拿大失业率 7月 7.4% 7.4%

就业岗位变化(万个) 增加1.5 增加2.84

1230 加拿大建筑许可 6月 -5.0% +20.9%

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 7月 增加8.5 增加1.8

制造业就业岗位变动(万个) 增加1.1 增加0.6

整体民间产业就业岗位变动(万个) 增加11.5 增加5.7

失业率 9.2% 9.2%

平均时薪 +0.2% 持平

每周平均工时(小时) 34.3 34.3

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 60.2 68.2

Ivey经季节调整PMI 59.4 59.9

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 7月29日当周 -- 127.6

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加50 增加50.8

-----------------------------------8月8日当周-------------------------------

8月8日(一)

1400 美国就业指数 7月 -- 100.0

8月9日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -- -0.3%

1215 加拿大房屋开工(万户) 7月 -- 19.74

1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.3% +1.8%

单位劳工成本 +1.8% +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 -- +4.5%

1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 41.4

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 维持利率不变 0-0.25%

8月10日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月5日当周 -- 565.3

再融资指数 -- 2,780.5

1400 美国趸售(批发)库存 6月 +1.0% +1.8%

趸售销售 持平 -0.2%

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 -- 赤字430.8

8月11日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 -- 40

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.775

续请失业金人数(万人) 7月30日当周 -- 373

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差476 逆差502.3

1230 加拿大新屋价格 6月 -- +0.4%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差8.14

8月12日(五)

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 -- 63.7

现况指数 -- 75.8

预期指数 -- 56.0

1400 美国商业库存 6月 +0.6% +1.0%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 -- -- (完)

--编译 杜明霞; 审校 高琦

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