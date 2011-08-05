修正:〔汽车产业〕通用希望买回2010年售予上汽的中国合资公司1%股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:去除内文第一段赘字"希望")
路透底特律8月4日电---美国通用汽车(GM.N)执行长艾克森(Daniel
Akerson)周四称,公司预计将达成交易,将对中国合资企业的持股恢复至50%.
艾克森称,通用已告知中方合作夥伴上汽集团,希望买回2010年约以8,500万美元售予上汽的上海通用1%股份.
"我们有权选择买回这1%的股份,已经表达了这种意向."艾克森在通用发布第二季财报後的电话会议上对金融分析师表示.
根据与上汽达成的协议,通用有权买回所出售的上海通用股份.售股事宜协商开展于2009年,当时通用在寻求筹集现金以避免破产.
虽然这两家汽车制造商均表示双方的合作条款并未改变,不过上汽集团目前以51%的持股比例为上海通用的多数股股东.
通用则持有49%股份.上海通用在中国汽车市场居领先的主导地位.
艾克森说,他预计在上汽集团完成进行中的资本重组之後,通用回购上海通用股份的交易就会结束.
上海汽车(600104.SS)是上汽集团的汽车制造部门,目前正在接收来自母公司的汽车零件、替代能源及物流业务的资产.
"一旦那些过程结束,我想这项交易就会开始就位."艾克森说.
通用在2009年破产之後重新挂牌上市.上汽集团是通用在2010年11月首次公开发行(IPO)时的投资者,持有1%股份.
通用股价周四在美国收跌4.3%,报25.99美元.(完)
--编译 隋芬/李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。