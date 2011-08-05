修正:〔汽车产业〕通用希望买回2010年售予上汽的中国合资公司1%股份

(更正:去除内文第一段赘字"希望")

路透底特律8月4日电---美国通用汽车(GM.N)执行长艾克森(Daniel

Akerson)周四称,公司预计将达成交易,将对中国合资企业的持股恢复至50%.

艾克森称,通用已告知中方合作夥伴上汽集团,希望买回2010年约以8,500万美元售予上汽的上海通用1%股份.

"我们有权选择买回这1%的股份,已经表达了这种意向."艾克森在通用发布第二季财报後的电话会议上对金融分析师表示.

根据与上汽达成的协议,通用有权买回所出售的上海通用股份.售股事宜协商开展于2009年,当时通用在寻求筹集现金以避免破产.

虽然这两家汽车制造商均表示双方的合作条款并未改变,不过上汽集团目前以51%的持股比例为上海通用的多数股股东.

通用则持有49%股份.上海通用在中国汽车市场居领先的主导地位.

艾克森说,他预计在上汽集团完成进行中的资本重组之後,通用回购上海通用股份的交易就会结束.

上海汽车(600104.SS)是上汽集团的汽车制造部门,目前正在接收来自母公司的汽车零件、替代能源及物流业务的资产.

"一旦那些过程结束,我想这项交易就会开始就位."艾克森说.

通用在2009年破产之後重新挂牌上市.上汽集团是通用在2010年11月首次公开发行(IPO)时的投资者,持有1%股份.

通用股价周四在美国收跌4.3%,报25.99美元.(完)