《中国报摘》--金融时报8月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--截至今年6月底,中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)南京分行的江苏小企业金融中心授信客户数1,250户,一般性贷款馀额68亿元人民币,较成立之初新增55亿元.
* 其他:
--中国保险业协会公布2010年度交强险经营亏损72亿元,其中承保亏损97亿元,投资收益25亿元.
--记者分析文章称,市场预计三季度经济将平稳回落,估计三季度GDP(国内生产总值)增速为9.3%,四季度9.5%,全年经济增速应能保持在9.5%左右.
--山东航空获北京银行(601169.SS)20亿元意向性授信,承销发行山航5亿元中期票据.(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。