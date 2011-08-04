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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 07:57 BJT

《中国报摘》--金融时报8月5日

* 头版头条:

--截至今年6月底,中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)南京分行的江苏小企业金融中心授信客户数1,250户,一般性贷款馀额68亿元人民币,较成立之初新增55亿元.

* 其他:

--中国保险业协会公布2010年度交强险经营亏损72亿元,其中承保亏损97亿元,投资收益25亿元.

--记者分析文章称,市场预计三季度经济将平稳回落,估计三季度GDP(国内生产总值)增速为9.3%,四季度9.5%,全年经济增速应能保持在9.5%左右.

--山东航空获北京银行(601169.SS)20亿元意向性授信,承销发行山航5亿元中期票据.(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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