《中国报摘》--金融时报8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国央行、银监会要求银行业金融机构做好公租房等保障性安居工程金融服务,发挥好金融对公租房等保障性安居工程建设的支持作用.
* 其他:
--上海市公积金管理中心最新统计数据显示,受调控政策影响,上半年公积金个贷发放金额137.90亿元人民币,同比下降23.64%;发放户数3.84万户,同比下降37.99%.
--中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)今年上半年实现利润92.21亿元,同比增长34.93%.不良贷款率下降至0.67%,拨备覆盖率上升至358.6%.
--中国电子商务研究中心日前发布的报告显示,今年上半年中国第三方支付达到8,300亿元,增长率112%.预计未来几年仍将呈现稳定增长态势,至2012年,第三方支付市场规模将达2.25万亿元.(完)
--整理 谢衡; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。