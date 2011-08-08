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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:22 BJT

《中国报摘》--金融时报8月8日

* 头版头条:

--中国央行、银监会要求银行业金融机构做好公租房等保障性安居工程金融服务,发挥好金融对公租房等保障性安居工程建设的支持作用.

* 其他:

--上海市公积金管理中心最新统计数据显示,受调控政策影响,上半年公积金个贷发放金额137.90亿元人民币,同比下降23.64%;发放户数3.84万户,同比下降37.99%.

--中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)今年上半年实现利润92.21亿元,同比增长34.93%.不良贷款率下降至0.67%,拨备覆盖率上升至358.6%.

--中国电子商务研究中心日前发布的报告显示,今年上半年中国第三方支付达到8,300亿元,增长率112%.预计未来几年仍将呈现稳定增长态势,至2012年,第三方支付市场规模将达2.25万亿元.(完)

--整理 谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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