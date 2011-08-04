〔金砖国家〕8月4日股汇市收盘纵览

路透8月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌29.57点或2.68%,报1,073.02点.

中国股市:沪综指先扬後抑,终盘小幅收升.个股一度全面走高,但量能持续萎缩制约大盘反弹空间并缩减升幅.分析师们普遍预计,在宏观数据及政策面尚未明朗前,短线股指仍将震荡下行.沪综指.SSEC收报2,684.039点,涨5.554点,或0.21%,昨日该股指创下六周来收盘新低.[.SSCN]

香港股市:连续第三个交易日下跌,对于全球成长的忧虑让投资人逢低承接意愿低落,而避险情绪则使小型股备受打击.恒生指数.HSI收低0.49%至21,884.74点,恒生国企指数.HSCE跌0.95%至11,893.5点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价略收跌.虽然今日中间价在时隔两日後再创新高,但盘中美元受外盘走强支撑,人民币因此维持区间盘整.交易员并指出,在美国债务问题尘埃初定後,瑞士、日本央行又相继出手干预市场,影响海外美元走势.加之欧债前景未明,诸多不确定性令询价市场机构心态较为谨慎,主动交投意愿并不强烈.[CNY/CN][ID:nCN1876455]

========================================================================================

印度股市:收低1.4%,连续第三日下滑,因市场担忧全球经济的不确定性影响外资流入.指标BSE指数.BSESN收低1.38%,或247.37点至17,693.18点,为6月22日来最低收位,28支成分股下跌.三日跌幅累计3.4%.[.BO]

印度汇市:印度卢比大跌至逾两周来最低水准,因美元上涨且国内石油企业持续买入美元.卢比兑美元INR=D2收报44.5450/5550,较周三收盘价44.31/32下滑0.5%.卢比盘中一度触及7月18日来最低点44.60.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,855.690点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低3.03%,报956.75点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.72%,报28.0801;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.28%,报39.7500.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市重挫,全球股市遭抛售打压巴西股市创2008年金融危机以来最大跌幅.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收挫5.72%至52,811.36点,创2009年7月来最低.[ID:nN1E77321G]

巴西汇市:拉美货币兑美元大跌,因担心欧债危机和美国经济疲弱损及全球增长.现汇市场中雷亚尔兑美元BRBY跌1.8%至1.5875.[ID:nN1E773214]

========================================================================================

南非股市:创10个月来最低,因欧洲央行总裁特里谢暗示重启政府公债的购买,证实了市场关于欧洲危机正在恶化的疑虑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低3.35%,至26,278.37点,为2010年10月12日来最低.综合指数.JALSH跌3.01%,报29,601.61点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3亦因欧洲危机恶化忧虑而大跌,最新报6.9400.[.JALSH](完)