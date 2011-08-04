(重温稿)〔港股业绩〕和黄中期净利创新高但逊预期,看好下半年前景

* 中期净利锐增632%创新高,受惠分拆港口业务收益

* 增每股中期息至0.55港元,去年同期为0.51港元

* 3G业务继续录得EBIT正数

* 看好下半年前景,将持续投资及扩展核心业务

* 周五股价或会出现获利回吐

路透香港8月4日电---得益于分拆港口业务上市的特殊收益入帐,加上3G业务持续改善,环球综合企业--香港和记黄埔有限公司0013.HK中期净利大幅增逾六倍,创下历来半年业绩的新高.

惟该业绩仍逊于市场预期,分析师指出,周五和黄股价或会出现获利回吐,因之前市场憧憬其业绩有良好表现而将股价炒高.

公司并宣布11年来首次增派中期股息,并乐观看待下半年前景;称旗下事业目前现金充足,无需透过上市来筹资,且零售业务亦不会上市.

"(长和系)整个集团的负债很低,到2013年仍然会很低...,集团在负债不太高的情况下,会继续在(投资)市场上活跃."主席李嘉诚在记者会上称.

他在业绩声明中指出,尽管上半年经济状况动荡,"然而,在此金融市况下,期内集团五大核心业务基本营运业绩良好...令集团上半年之资产负债状况与现金流大为加强."

他表示,尽管内地银根收缩以抑制通胀,短期可能影响部份行业收益,但整体而言,核心业务表现良好可望贡献现金,集团料持续投资及扩展核心业务,对于今年下半年发展仍具信心.

"我不担忧内地经济'硬着陆',"李嘉诚称.

他表示,对其控制的公司股票"有买无卖",且旗下公司正在积极物色海外收购机会.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄公布,截至6月底止的半年净利大幅增长632%,至463亿港元.虽然低于路透综合10名分析师平均预测的512亿港元,但已经打破了和黄2000年出售德国电讯商Mannesmann予英国沃达丰(VOD.L)所录得311.3亿港元中期净利的纪录.

(浏览和黄的过往业绩表现,请点选link.reuters.com/meh92s)

**港口资产减值逾70亿港元**

此外,和黄并增加中期股息至每股0.55港元,这也是11年来和黄股息首次增加.自2000年至2010年,该公司的中期股息一直维持于0.51港元.

和黄上半年业绩,包括了此前分拆和记港口控股信托(HPHT.SI)在新加坡上市录得的约443亿港元特殊收益,带动盈利劲升.不过,和黄同时为若干港口资产作出71.1亿港元的减值拨备,因此令整体净利逊于市场预期.

新鸿基金融分析员苏沛丰表示,在扣除该笔拨备後,和黄上半年的核心盈利仍符预期.

"整体核心业务的前景正面,相信下半年仍能维持增长."他说.

不过,苏沛丰预期,和黄周五股价或会出现回吐,因之前市场憧憬其业绩有良好表现而将股价炒高,故或会出现获利回吐.

公布业绩前,和黄收低0.88%,报90.35港元,今年以来该股累计涨近14%,跑赢同期大盘恒生指数.HSI及母公司长实分别4.5%及0.17%的跌幅.

期内,业务遍及港口、电讯、零售、能源等的和黄来自固有业务的EBIT按年增41%,至227.55亿港元,因旗下上市公司及零售业务的贡献增加.

**3G业务延续去年底盈利状况**

和黄的3G(第三代移动通讯)业务去年扭转多年亏损的局面後,今年上半年继续录得EBIT(除息税前盈利)为7.67亿港元.去年同期则为除息税前亏损(LBIT)9.98亿港元.

本地多份报章周四引述意大利报章Il Corriere della Sera报导称,意大利最大电信运营商--Telecom Italia(TLIT.MI)有意与和黄旗下3意大利合并,并指3意大利的估值或达43亿欧元.

李嘉诚在记者会上被问到这宗传闻时没有作出正面回应.

"我们收购合并的机会每个月都有发生,我无法子回答(与Telecom Italia合并)这个问题."他说."任何时都不排除,有好的生意就要投资,但要取决于是否对股东有利."

和黄通过3集团在意大利、英国、澳洲、瑞典与丹麦、奥地利、爱尔兰等地经营第三代流动通讯(3G).

受惠油价高企,已获准在香港第二上市的和黄联营公司--赫斯基能源(HSE.TO)第二季度净利为6.69亿加元,按年增2.7倍胜市场预期.至于长江基建(1038.HK)及电能实业(0006.HK)上半年净利分别按年上扬96%和47%.

此外,受和黄业绩带动,母公司长江实业(0001.HK)上半年的净利亦大涨169%,至332.6亿港元;期内摊占和黄业绩前的溢利则升10.3%,至101.3亿港元.[ID:nCH0071261](完)

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