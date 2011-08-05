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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:04 BJT

〔香港新股〕中海绿舟决定推迟香港上市交易,因市况不佳--IFR

路透8月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，由于市况不佳，中国集装箱出租商--中海绿舟决定推迟香港上市交易。

该公司计划发行6亿新股，募集资金最多15亿港元（1.92亿美元）。

参考区间在每股1.56-2.5港元，相当于6-10倍的2011年市盈率。

该交易原定于8月10日定价。招商证券(600999.SS)和德银(DBKGn.DE)负责安排是次发行。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良; 审校 黄凯

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