《外汇动态》美元/日圆在79上方获得支撑,市场仍密切关注干预迹象

2358GMT---美元/日圆JPY=79上方获得支撑,因在日本当局周四出重手干预後,市场人士不太愿意大肆卖出美元/日圆.而且,投资者还想看看今日稍晚公布的美国非农就业报告的表现.交易员称,亚洲早盘迄今尚未见到干预迹象,但市场将密切关注日本央行会否再次入市干预.

日本财务大臣野田佳彦周五表示,他们密切关注股市,并正在与美国和欧洲当局就汇率问题进行沟通.[ID:nCN1877861]

一位日本信托银行的交易员称,今日早盘未见大规模的美元/日圆订单.卖单亦减少,因据称出口商周四在美元升至80日圆上方後,已经大幅抛出.

美元/日圆目前报约79.28,上涨0.5%.欧元/日圆EURJPY=R上涨0.4%,报111.57日圆.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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