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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 08:19 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元大幅下滑,公债期货跳升

路透首尔8月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周五开低1.0%,受美股创两年来最大跌幅的冲击,因围绕全球经济和欧债危机的担忧加剧.

0006GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,073.3韩元,较周四国内收盘1,061.7下跌逾1%.

9月三年期公债期货KTBc1涨0.48点,至103.85,因投资者涌入避险资产.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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