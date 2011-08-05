〔澳洲股市〕下跌逾4%,追随全球市场大跌之势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月5日电---澳洲股市周五盘初大跌逾4%,此前有关欧债危机和美国经济疲弱的疑虑,打击欧美股市重创.
2310GMT,澳洲指标S&P/ASX 200指数跌173点至4,102点.指数交投在2009年7月以来最低水准.
跌幅居前的股票中,必和必拓(BHP.AX)大跌5.2%.澳洲麦格理集团(MQG.AX)重挫11.3%.(完)
--编译 侯向明;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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