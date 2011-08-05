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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 08:24 BJT

〔澳洲股市〕下跌逾4%,追随全球市场大跌之势

路透悉尼8月5日电---澳洲股市周五盘初大跌逾4%,此前有关欧债危机和美国经济疲弱的疑虑,打击欧美股市重创.

2310GMT,澳洲指标S&P/ASX 200指数跌173点至4,102点.指数交投在2009年7月以来最低水准.

跌幅居前的股票中,必和必拓(BHP.AX)大跌5.2%.澳洲麦格理集团(MQG.AX)重挫11.3%.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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