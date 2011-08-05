《中国报摘》--中国证券报8月5日

* 头版头条:

--消息人士透露,有关部门日前召集部分券商召开研讨会,讨论内容涉及放松部分券商每次申请新设营业部数量的上限,以及放开网点饱和度限制两项议题,获得不少大型券商支持.

* 其他:

--权威人士日前透露,作为收紧地方风电项目审批的第一环,国家统一规划的第一批2,600万千瓦项目开发计划已下发到各地.此次拟定的2,600万千瓦项目由国家能源局统一审批,并计划于2012年前完成.而除此之外的地方审批项目,将不被列入统一并网规划,同时不再享受可再生能源电价附加补贴.

--中国有色金属工业协会秘书长贾明星表示,目前协会正在就铝半成品出口退税调整进行研究,此次出口退税不会被完全取消,仅仅是下调退税比例,调整幅度有可能从13%下降至9%.

--尽管好买基金的数据显示,7月份房地产信托发行数量仍坚挺,募集金额超过总金额的三成.但银行业内人士称,多数银行暂停代销房地产信托,收紧已经开始.

--全国乘用车市场联席会秘书长饶达预计,7月乘用车市场产销数据将低于6月,同比增幅也略低于6月.业内人士指出,车市总体步入稳定增长阶段特征更加明显,不同车型的强弱分化也更突出.

--上海汽车(600104.SS)公告显示,今年1-7月公司汽车累计产销量分别为219.86万辆和227.45万辆,同比分别增长8.3%和10.82%,与6月相比增幅明显收窄.

--北京推出首宗"限地价、竞房价"土地出让项目,北京市国土资源局有关负责人表示该政策是继限价商品住房之後,又一体现政府政策调控房价的新举措.而据据北京市房地产交易管理网统计,今年1-7月,北京新增供应的商品期房住宅套数为31,376套,开盘均价24,431元/平方米.但截至7月底,这96个项目的签约率仅为47.7%.

--今年前7个月,上海土地出让金总额为550亿元人民币,与去年同期相比下降近25%.而8月土地出让宗数将创下了上海年内新高.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯