〔中国稀土〕上半年稀土出口额同比增9.3倍,出口量变化不大--人民日报

路透北京8月5日电---人民日报周五报导援引行业协会数据称,今年上半年,中国稀土金属产品出口额为15.4亿美元,同比增长9.3倍,出口量没有明显增加.

报导引述中国有色金属协会数据称,今年年初以来稀土产品涨幅超过200%,部分品种的价格涨幅超过6-10倍.但7月份後,国内稀土价格出现大幅下滑,回调幅度超过15%.

此前,中国工信部曾表示,稀土价格回升是合理的,中国出台稀土行业准入条件等控制稀土的措施是为了保护环境,保证产业运行有序.

中国曾于去年12月公布2011年首批稀土出口配额14,446吨,较2010年第一批配额降低约11.4%,引起国外市场对中国可能控制稀土战略资源出口的担忧;但今年7月中旬今年第二批稀土出口配额15,738吨,恢复出口规模至接近2010年水平.[ID:nCN1841661]

有色金属协会数据并显示,上半年,有色金属工业基本按照国家宏观调控的目标发展,十种有色金属产量为1,655.3万吨,同比增长7.3%,增幅比"十一五"(2006-2010)期间平均增幅低6.5个百分点.

报导并援引该协会副会长贾明星称,有色金属冶炼产品产量增幅放缓,矿产品和深加工产品的增幅明显大于冶炼产品的增幅,这表明中国有色金属产业正在加快产业结构调整,向产业链均衡发展转变.(完)