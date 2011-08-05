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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:18 BJT

〔东京汇市〕经济忧虑推高瑞郎,日圆走势则受干预疑虑影响

* 瑞郎兑欧元触及纪录高位,兑美元接近纪录高位

* 日圆兑美元脱离三周低位,但日本当局干预疑虑令日圆涨势受限

* 欧元兑美元触及三周低点,因欧洲债务危机加深

路透东京8月5日电---瑞郎兑欧元周五在亚洲早盘触及纪录新高,澳元则下跌.对于美国和欧洲经济形势的忧虑促使投资者抛出风险资产,并买进那些避险货币.

美国股市周四暴跌後,强烈的风险规避情绪推动日圆/美元自三周低点反弹,但因担心日本当局可能再度出手干预汇市,日圆涨势目前受限.

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