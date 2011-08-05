〔东京汇市〕经济忧虑推高瑞郎,日圆走势则受干预疑虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞郎兑欧元触及纪录高位,兑美元接近纪录高位
* 日圆兑美元脱离三周低位,但日本当局干预疑虑令日圆涨势受限
* 欧元兑美元触及三周低点,因欧洲债务危机加深
路透东京8月5日电---瑞郎兑欧元周五在亚洲早盘触及纪录新高,澳元则下跌.对于美国和欧洲经济形势的忧虑促使投资者抛出风险资产,并买进那些避险货币.
美国股市周四暴跌後,强烈的风险规避情绪推动日圆/美元自三周低点反弹,但因担心日本当局可能再度出手干预汇市,日圆涨势目前受限.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。