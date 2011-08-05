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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:17 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货扩大跌幅,受全球经济放缓忧虑影响

路透悉尼8月5日电---美国小麦期货在周五亚洲盘初下跌约2%,因受全球经济放缓忧虑升温影响,投资者继续在商品市场进行全面抛售.

Merricks Capital资深谷物交易员Adam Davis说:"抛售活动在意料之中."

9月小麦期货Wc1跌1.91%至每蒲式耳6.68-3/4美元,该合约周四挫跌4.1%,部分由于出口疲弱以及对于经济成长的忧虑.

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