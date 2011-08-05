〔芝加哥期市〕谷物期货扩大跌幅,受全球经济放缓忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月5日电---美国小麦期货在周五亚洲盘初下跌约2%,因受全球经济放缓忧虑升温影响,投资者继续在商品市场进行全面抛售.
Merricks Capital资深谷物交易员Adam Davis说:"抛售活动在意料之中."
9月小麦期货Wc1跌1.91%至每蒲式耳6.68-3/4美元,该合约周四挫跌4.1%,部分由于出口疲弱以及对于经济成长的忧虑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。