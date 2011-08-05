〔中港个股〕工行拟6亿美元购标准银行阿根廷分支80%股权,拓展南美市场(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 以6亿美元收购标准银行阿根廷分支机构80%股权

* 工行与标银伦敦将共同向阿根廷标准银行增资1亿美元

* 标银伦敦有权未来向工行出售剩馀股权

* 工行拓展南美市场重要一环

路透上海8月5日电---全球市值最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)继续在全球开疆辟土,将以6亿美元收购南非标准银行集团(SBKJ.J)旗下阿根廷标准银行等三家公司各80%股权,以拓展南美市场.

公告称,已与卖方--标准银行伦敦控股有限公司,以及W-S控股公司等就购买股份事宜签订协议备忘录.工行持有标银伦敦母公司南非标准银行集团约20%的权益.

工行指出,拓展南美市场是其国际化发展战略的重要组成部分之一,阿根廷是南美市场的第二大经济体,是工行在南美区域梯次拓展的重点关注市场之一.

"收购阿根廷标准银行权益不仅将进一步完善工行的海外分支机构布局,壮大工行在拉美地区的机构和业务网络,提升工行在美洲机构的经营实力,也将更好地服务于中阿两国快速增长的双边经贸往来."公告称.

三家目标公司分别是全功能银行--阿根廷标准银行,基金管理公司Standard Investments,商业服务提

供商Inversora Diagonal.

交易完成後,工行将持有三家目标公司各80%的股权,标银伦敦则持有剩馀各20%的股权.标银伦敦享有卖出期权,可在本次交易交割两周年起至七周年止的期间内随时行使,可要求工行购买三家目标公司其馀20%股权.

此外,工行与标银伦敦还计划适时对阿根廷标准银行按各自持股比例以申购股份的方式共同注资1亿美元.

工商银行董事长姜建清4月在接受路透专访时表示,未来数年工行将继续加快新兴市场的布局设点,提高海外业务占比,计划2016年前将海外业务占比由目前的4%提高至10%.

去年工行完成了12家境外机构的申设和并购整合.截止去年底,境外机构已覆盖到28个国家和地区,包括在香港、澳门、马来西亚、泰国、印尼、哈萨克斯坦、中东、伦敦、卢森堡、莫斯科、加拿大、美国等地设立控股公司.

工商银行A股周四收报4.16元人民币,过去一个月下跌5.88%.(完)