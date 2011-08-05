〔表格〕中国各地保障房建设进度一览

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月5日电---中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.人民日报周五援引各地数据显示,
7月不少地方保障房开工率超过七成,西部省份进度好于东部地区.
以下为各主要省市保障房建设进度一览表:
省市 截止时间 开工率% 建设任务(单位:万套) 开工情况(单位:万套)
陜西 7月初 101 47.43 47.9
辽宁 6月底 94 33.79 32.1
宁夏 7月底 90.2 7.54 6.8
山西 6月底 88.5 30.04 26.58
安徽 7月底 84.3 38.13 32.13
山东 7月底 80.6 33.2 26.77
甘肃 7月底 79.06 17.77 14.05
贵州 7月底 76 19.1 14.46
黑龙江 7月25日 72.4 83 60
北京 7月底 71 20 14.2
河南 ~ 69.9 42.09 29.4
江西 7月14日 68.8 33.1 22.8
江苏 6月底 66 45 29.7
河北 6月底 65.3 44.7 29.2
云南 7月底 62.6 31 19.436
重庆* 6月底 56.67 21 11.9
新疆 6月底 61.5 26 16
内蒙古 6月底 61.5 44.54 27.4
福建 6月底 58.16 16.91 9.84
上海 7月底 57.73 1,500# 866#
广东 7月底 56.2 31 17.41
湖南 6月底 36.49 44.72 16
1. ~ 表示数据未提供
2. # 单位为万平方米
4. * 重庆为公租房数据,公共租赁房为保障房的一种.
3. 以上数据为路透根据人民日报及新华社报导整理.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)