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中国财经 | 2011年 8月 5日 星期五 10:34 BJT

〔表格〕中国各地保障房建设进度一览

路透北京8月5日电---中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.人民日报周五援引各地数据显示,

7月不少地方保障房开工率超过七成,西部省份进度好于东部地区.

以下为各主要省市保障房建设进度一览表:

省市 截止时间 开工率% 建设任务(单位:万套) 开工情况(单位:万套)

陜西 7月初 101 47.43 47.9

辽宁 6月底 94 33.79 32.1

宁夏 7月底 90.2 7.54 6.8

山西 6月底 88.5 30.04 26.58

安徽 7月底 84.3 38.13 32.13

山东 7月底 80.6 33.2 26.77

甘肃 7月底 79.06 17.77 14.05

贵州 7月底 76 19.1 14.46

黑龙江 7月25日 72.4 83 60

北京 7月底 71 20 14.2

河南 ~ 69.9 42.09 29.4

江西 7月14日 68.8 33.1 22.8

江苏 6月底 66 45 29.7

河北 6月底 65.3 44.7 29.2

云南 7月底 62.6 31 19.436

重庆* 6月底 56.67 21 11.9

新疆 6月底 61.5 26 16

内蒙古 6月底 61.5 44.54 27.4

福建 6月底 58.16 16.91 9.84

上海 7月底 57.73 1,500# 866#

广东 7月底 56.2 31 17.41

湖南 6月底 36.49 44.72 16

1. ~ 表示数据未提供

2. # 单位为万平方米

4. * 重庆为公租房数据,公共租赁房为保障房的一种.

3. 以上数据为路透根据人民日报及新华社报导整理.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯

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