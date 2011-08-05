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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:55 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月5日-8月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月5日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

8月8日(一)

主要国家暂无债券发行计划.

8月9日(二)

东京--日本标售40年期公债.(0130)

伦敦--英国宣布在8月18日标售2017年1月22日到期的新常规公债.

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).

8月10日(三)

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).

8月11日(四)

东京--日本标售五年期公债(0130).

伦敦--英国标售8.25亿英镑2042年到期、票息0.625%的通胀保值公债.

渥太华--加拿大标售两年期公债.

华盛顿--美国财政部宣布五年期通胀保值债券(TIPS)标售(1500).

华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1700).

8月12日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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