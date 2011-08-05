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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:43 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债上午9:30-10:30招标

深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承

中国海运集团40亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承

中国黄金集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101058,参考收益率3.0801%

中国中冶(1618.HK)(601618.SS)40亿元一年期短融1181345,票面利率5.71%

徐工工程机械20亿元三年期中票1182214,票面利率5.62%

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三、缴款:

央行10亿元三个月期央行票据1101058,发行价99.24元

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四、还本付息:

新奥中国燃气投资公司8亿元一年期短融1081254到期兑付,票面利率3.27%

央行60亿元三个月期央票1101029到期兑付,参考收益率2.9168%

农业发展银行66.8亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债070419付息,基本利差0.50%

山西交通建设开发公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980123付息,票面利率5.80%

财政部304.4亿元10年期固息国债100024付息,票面利率3.28%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国财政部、海关总署和国家税务总局日前联合下发通知,称为进一步支持西部大开发,

今年起对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率徵收企业所得税,有效期10年.

[ID:nCN1877735]

--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)

7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)

1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)

7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)

7月工业增加值 (2011年6月15.1%)

中国海关8/10公布7月进出口贸易数据

==============================================================================(完)

--整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

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