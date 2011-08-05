《中国债券市场每日交易备忘》--8月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债上午9:30-10:30招标
深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承
中国海运集团40亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
中国黄金集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101058,参考收益率3.0801%
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)40亿元一年期短融1181345,票面利率5.71%
徐工工程机械20亿元三年期中票1182214,票面利率5.62%
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三、缴款:
央行10亿元三个月期央行票据1101058,发行价99.24元
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四、还本付息:
新奥中国燃气投资公司8亿元一年期短融1081254到期兑付,票面利率3.27%
央行60亿元三个月期央票1101029到期兑付,参考收益率2.9168%
农业发展银行66.8亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债070419付息,基本利差0.50%
山西交通建设开发公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980123付息,票面利率5.80%
财政部304.4亿元10年期固息国债100024付息,票面利率3.28%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国财政部、海关总署和国家税务总局日前联合下发通知,称为进一步支持西部大开发,
今年起对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率徵收企业所得税,有效期10年.
[ID:nCN1877735]
--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)
1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)
7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)
7月工业增加值 (2011年6月15.1%)
中国海关8/10公布7月进出口贸易数据
==============================================================================(完)
--整理 曹巍浩; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。