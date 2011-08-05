《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日(I)

**上海证券报**

--据悉,为实现资本市场供需平衡,即将出台的资本市场"十二五"(2011-2015年)规划将通过一系列制度设计,吸引长期资金入市.同时,有关部门目前正积极研究"中国版401K"的相关课题,推动养老金和企业年金入市,实现养老体系和资本市场的良性互动.

--橡胶行业"十二五"的发展思路已经明确.其中,炭黑行业将明确准入标准,以淘汰落後产能为手段,培育5-7个规模在50万吨左右、可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团.

--光伏上网电价政策刚刚公布,横店东磁(002056.SZ)公告称,公司拟投资约40亿元人民币,建设年产6,000吨多晶硅及光伏产业项目.

**人民日报**

--国防部新闻发言人耿雁生表示,日本政府新发表的2011年版《防卫白皮书》涉华内容,肆意渲染"中国威胁论",是别有用心的.中方对此表示坚决反对.

--浙江省统计局最新公布的工业经济运行情况显示,今年上半年,该省亏损的工业企业在逐月减少,到6月底,规模以上工业亏损企业4,673家,比一季度减少1,600余家,亏损面降至14.6%.

--据上半年有色金属工业经济运行新闻发布会透露,今年上半年,10种有色金属产量为1,655.3万吨,同比增长7.3%,增幅比"十一五"期间平均增幅低6.5个百分点.

--各地保障房开工率稳步增加,不少地方开工率超过七成.单从目前获得的数据来看,西部省份进度好于东部地区.

**21世纪经济报 道**

--中国移动集团所属重庆丽苑大酒店被无偿划转给港中旅集团,掀开了剥离重组央企非主业酒店资产的大幕,本次调整涉及2,000家左右酒店,约1,700亿元资产.根据消息人士透露,包括华侨城集团、南光(集团)、中国港中旅集团、中粮集团、中国国旅集团、中国中化集团在内的六家央企,将吸纳目前分布在各大央企的酒店资产.

--有中石油人士透露,今年以来该公司在塔里木油田的勘探再获突破,发现了一批储量巨大的天然气田,其中大北气田和克深气田的储量都达到2,000亿立方米,预计投产後其单井可日产天然气50万立方米以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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