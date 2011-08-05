〔美股业绩〕AIG第二季获利18亿美元,受助于税收优惠及对AIA的股权投资

* 第二季EPS为0.69美元,分析师预估为0.92美元

* 对AIA的投资和税收优惠提振获利

* 执行长证实在推动ILFC部门IPO

路透纽约8月4日电---接受金援的美国保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四报告第二季录得获利,因税收优惠以及对亚洲保险商友邦保险(AIA)持股三分之一的投资,抵消了其主营业务营业利润的下降.

公司执行长亦证实,公司正在推动其飞机租赁业务公开上市,尽管今年是不太可能了.消息人士此前曾称,该公司正在聘请银行家以进行首次公开招股(IPO).

虽然AIG所有部门的基础业绩要低于去年同期,但其核心的保险业务表现有所好转.业绩下滑大部分要归因于投资业务和巨灾理赔亏损.