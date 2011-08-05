〔美股业绩〕AIG第二季获利18亿美元,受助于税收优惠及对AIA的股权投资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 第二季EPS为0.69美元,分析师预估为0.92美元
* 对AIA的投资和税收优惠提振获利
* 执行长证实在推动ILFC部门IPO
路透纽约8月4日电---接受金援的美国保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四报告第二季录得获利,因税收优惠以及对亚洲保险商友邦保险(AIA)持股三分之一的投资,抵消了其主营业务营业利润的下降.
公司执行长亦证实,公司正在推动其飞机租赁业务公开上市,尽管今年是不太可能了.消息人士此前曾称,该公司正在聘请银行家以进行首次公开招股(IPO).
虽然AIG所有部门的基础业绩要低于去年同期,但其核心的保险业务表现有所好转.业绩下滑大部分要归因于投资业务和巨灾理赔亏损.
盘後交易时段,AIG股价持平,常规时段曾大幅下挫,大盘录得近三年来最糟糕表现.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。