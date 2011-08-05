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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 10:00 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月5日-8月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月5日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0130).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会就美国银行业对欧盟债务危机的敞口举行听证会(1400).

8月6日(六)

乔治亚州雅典市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学作开学典礼演讲(1330).

8月8日(一)

东京--日本央行公布月报.

8月9日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布月度全球石油供需预估.

8月10日(三)

东京--日本央行公布7月11日货币政策会议记录.

伦敦--英国央行公布季度通胀报告.

奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).

巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).

8月11日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).

8月12日(五)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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