《欧洲金融焦点》ECB重启买债举措,进一步加息讯号令市场担忧

路透法兰克福8月4日电---欧洲央行(ECB)周四重启从市场购买公债的操作,并向商业银行祭出新一轮融资帮助,以因应欧元区债务危机的恶化.

但分析师说,长期而言干预不大可能缓解市场压力,有人对ECB总裁特里谢的进一步加息讯号表示担忧.进一步加息会对欧元区疲弱的经济体造成更大压力.

"欧洲央行会後声明的整个基调仍十分强硬."野村分析师Jens Sondergaard表示,"他们非常担心通胀,在我看来,他们似乎并不那麽担心增长放缓."

特里谢稍早在政策会议後的新闻发布会上表示,"我们正在经历高度的不确定性,而且并非只是在欧元区."ECB在此次会议上维持利率不变.