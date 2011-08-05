《欧洲金融焦点》ECB重启买债举措,进一步加息讯号令市场担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福8月4日电---欧洲央行(ECB)周四重启从市场购买公债的操作,并向商业银行祭出新一轮融资帮助,以因应欧元区债务危机的恶化.
但分析师说,长期而言干预不大可能缓解市场压力,有人对ECB总裁特里谢的进一步加息讯号表示担忧.进一步加息会对欧元区疲弱的经济体造成更大压力.
"欧洲央行会後声明的整个基调仍十分强硬."野村分析师Jens Sondergaard表示,"他们非常担心通胀,在我看来,他们似乎并不那麽担心增长放缓."
特里谢稍早在政策会议後的新闻发布会上表示,"我们正在经历高度的不确定性,而且并非只是在欧元区."ECB在此次会议上维持利率不变.
ECB恢复紧急公债购买计划的决定,对该央行而言是重大的一步.购债措施自3月以来一直处于暂停状态.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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