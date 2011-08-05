〔美国个股〕卡夫宣布分拆食品百货业务,令市场意外

路透纽约8月4日电---卡夫食品(Kraft Foods)KFT.N首席执行官Irene Rosenfeld正分拆公司,这一设想虽已提出多年,但刚刚收购吉百利(Cadbury)18个月就祭出此举,还是让市场大感意外.

此次分拆後,投资者可选择押注在新兴市场增长迅速的零食业务,或者选择投资增长较慢但派息稳定的食品百货业务,後者包括Oscar Mayer肉类食品和卡夫芝士等产品.

此次卡夫剥离食品杂货业务,正赶上一波公司业务分拆的广泛潮流,康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)和Fortune BrandsFO.N等都在这波潮流之中.

市场意外也是因为卡夫股价优于大盘和竞争对手的表现.

Morningstar分析师Erin Lash称:"这就是我们对卡夫要在(收购)刚过18个月就分拆业务感到疑惑和意外的原因."

Rosenfeld称,卡夫自2007年收购达能旗下的Lu饼干业务後就在考虑分拆业务的可能,现在正是实施此举的良好时机.

分析师认为,卡夫的股东组成是此举背後的原因.

就在几周前,知名投资者Nelson Peltz公布通过旗下Trian基金管理公司收购卡夫1,220万股股份,占该公司股本的0.66%.另一名投资大户William Ackman通过旗下Pershing Square在3月买进卡夫1.3%的股份.

"过去四年有许多积极投资者在他们的股东名单中出现和消失,"KeyBanc Capital Markets的食品饮料投资银行团队主管Frank Maher指出,不过他强调这或许不是这次分拆的唯一原因.

卡夫预计,此次分拆料将耗时一年,预计可在2012年末之前完成.

分析师称,这可能开启卡夫食品的并购大门.瑞银分析师Kaumil Gajrawala猜测,卡夫或将尝试收购百事可乐(PEP.N)旗下的Frito-Lay零食业务.

卡夫股价周四收低1.5%,报33.78美元.(完)