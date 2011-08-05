〔中国能源〕新风电项目全部由能源局分配,首批规划2,600万千瓦--报载

路透北京8月5日电---继规范风电项目审批制度後,中国监管层从新建和运行两方面再出新举措引导风电行业有序发展.中国证券报周五援引消息人士称,国家统一规划的第一批2,600万千瓦项目,全部由国家能源局审批分发给地方;除此之外的地方审批风电项目,将不能统一并网,也不再享受可再生能源电价附加补贴.

报导进一步指出,第一批2,600万千瓦风电项目,计划于2012年前完成.另国家电监会督察组将自8月中旬起开展为期半个月的风电安全大检查,调查的核心内容涉及风电场所装风电机组的低电压穿越能力(此能力可避免电网负荷突降时机组脱网而酿成事故)改造进展情况.

"2,600万千瓦国家统一规划项目的启动,标志着国家收回风电项目审批权已落到实处.未来,风电新建项目的审批建设有望进入有序发展时代,"报导分析称,"国家电监会对风电机组低电压穿越能力改造情况进行摸底,将是对在运行风电项目的一次整顿之举."

据中证报此前报导,地方政府在核准装机容量在5万千瓦以下风电项目之前,须拿到国家能源局的复函,否则不予通过.[ID:nCN1729467]在十二五期间(2011-2015年),风电装机预计每年增加1,000万千瓦,到2015年中国风电装机有望达到9,000万-1亿千瓦.

中国主要风机制造商有华锐风电(601558.SS)、金风科技(2208.HK)(002202.SZ)等.(完)