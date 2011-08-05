〔日本个股〕索尼排除出售电视机业务可能(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月4日电---索尼(6758.T)电视机业务连续第八年亏损，但索尼表示不打算出售该部门，希望本月推出调整方案。
索尼“二把手”、执行副总裁平井一夫(Kazuo Hirai)周四告诉记者，公司将考虑新的合作形式，作为调整举措之一。
平井一夫在索尼东京总部办公室说：“电视机是索尼的核心业务，缩减电视机业务规模，对我们来说是无法想象的事情。”
索尼公司覆盖从PlayStation游戏机到人寿保险等各方面业务。索尼在电视领域正与三星电子(005930.KS)和亚洲其它低成本对手竞争。其竞争对手松下(6752.T)也预警本公司电视机销售疲弱，尤其是欧美地区。
索尼近几年出售了其位于西班牙、斯洛伐克和墨西哥的电视机工厂，并将一半以上生产外包给鸿海精密等公司。索尼保留了在日本、巴西、中国和马来西亚的电视机工厂。
野村证券（Nomura Securities）分析师Shiro Mikoshiba指出：“索尼已经进行了不少努力，现在本来应该是收获的时刻。真的不知道他们还能做什麽。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。