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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 09:10 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减少逾27%,紫金矿业交易续活跃

路透北京8月5日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

74,050万元人民币,较上交易日减少27.1%.标的证券紫金矿业(601899.SS)融资买入额

达5,557万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,991,698 42,566 8,863

深圳证券交易所 1,254,299 31,484 16,573(完)

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--发稿 李然; 审校 黄凯

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