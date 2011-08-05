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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 09:33 BJT

《外汇动态》美元兑日圆跌至79,日圆兑澳元走升

0109GMT--美元兑日圆JPY=跌至79,但新一轮干预行动的预期促使买单挂在亚洲盘中低位78.67附近.

在美元兑日圆升达80-80.50附近之前,没有大规模的卖单挂出,东京交易员称,美元可能会在78.50寻获心理支撑位,因为市场在美国非农就业数据出炉前不愿大力卖出.

日圆兑澳元走升,因为市场急于削减风险仓位,反映随着欧元区债务危机挥之不去,全球股市挫跌的景况.

澳元兑日圆AUDJPY=R下跌0.3%至82.48.一位日系交易员称,据说澳元止损卖单挂在82日圆附近.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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