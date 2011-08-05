〔中国股市〕沪综指开盘下挫近2.4%,受美国股市放量暴跌拖累

路透北京8月5日电---中国股市沪综指周五开盘下挫近2.4%,受隔夜美国股市放量暴跌拖累.

沪综指.SSEC开盘报2,620.277点,大跌63.762点,或2.38%.上证金融地产行业指数.SSEFN下跌2.05%.

周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN](完)