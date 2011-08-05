《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日(II)

**证券时报**

--Wind数据显示,已公布中期财务数据的57家券商今年上半年股票基金成交总额为28.86万亿元,代理买卖证券业务净收入总额为240.7亿元.在不计其他因素前提下,从这两项数据可大约估算出券商行业目前的平均佣金费率为0.83%,与去年年底相比下降约14.4%.

**每日经济新闻**

--据透露,中石油集团正与山东省21家地炼企业和当地政府洽谈建立一家合资企业事宜,希望通过为山东地炼提供原油资源,扩大在山东炼化的市场份额.中石油集团旗下中油燃料油公司内部人士也证实洽谈正在进行中,具体合作细节或将在8月底出台,中石油拟定控制地方炼厂50%的股权作为谈判条件.

**东方早报**

--一度被收缩的个人无抵押信用贷款重回江湖.据悉,在房贷市场收缩、持证抵押贷款收益率偏低的市场环境下,包括渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、花旗银行(C.N)、华夏银行(600015.SS)在内的多家银行在个人业务领域再度发力无抵押信用贷款.

**国际商报**

--美国消费品安全委员会近日公布儿童产品铅含量新标准,中国玩具企业出口门槛提高,中国轻工商会玩具分会秘书长薛萌认为新标准实施从中国内部角度来说可能会面临技术壁垒.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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