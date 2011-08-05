〔国际油市〕美国原油期货徘徊于2月来低点,恐将录得三个月最大单周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月5日电---美国原油期货周五徘徊于2月来低点附近,恐将录得三个月内最大一周跌幅.昨日投资者蜂拥出逃大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.
0018GMT,美国原油期货CLc1跌0.22美元,至86.41美元,周四重挫近6%,至每桶86.63美元,为5月5日以来最大单日跌幅,亦为2月18日来最低.
布兰特原油期货LCOc1反弹0.20美元,至107.45美元,之前亦大跌近6美元.
周四全球投资者都在抛售股票和大宗商品,因担心债务危机蔓延和全球增长减速.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。