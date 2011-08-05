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债券 | 2011年 8月 5日 星期五 09:46 BJT

〔投行观点〕摩根士丹利上调黄金和白银价格预估,因欧债危机扩大风险

路透8月4日电---摩根士丹利上调黄金和白银的价格预估,归因于欧洲债务危机扩大的风险:

* 上调2011年金价预估至每盎司1,511美元,之前为1,401

* 上调2011年银价预估至每盎司36.21美元,之前为31.39

* 上调2012年金价预估至每盎司1,624美元,之前为1,330

* 上调2012年银价预估至每盎司36.90美元,之前为28.30 (完)

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